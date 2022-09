Paracetamol: los efectos secundarios mortales que puede causar

El paracetamol no es una golosina. Es irónico que digamos esto, pero hay mucha gente inepta y que cada vez que ve el mínimo síntoma de que algo no va bien en su organismo se enchufa este medicamento. “Es inofensivo”, “Me lo tomo por si acaso”. Suelen ser las frases más recurrentes y que, gracias a Dios, la probabilidad está de su lado, pero puede que algún día te lleves un susto por no ser precavido. No queremos decir que cada vez que te tomes un paracetamol estés expuesto a la muerte, pero el consumo excesivo de este antiinflamatorio podría causar los siguientes efectos secundarios que si no se tratan a tiempo pueden llegar a ser mortales.

INTOXICACIÓN: EL EFECTO MÁS MORTAL QUE TE PUEDE CAUSAR EL PARACETAMOL No hay que entrar en pánico, esto no quiere decir que tomarte un paracetamol para aliviar el dolor muscular o las jaquecas sea sinónimo de intoxicación. La intoxicación provocada por el paracetamol se debe al uso excesivo de este medicamento, es decir, ingerir el medicamento sin una receta o cada pocas horas. No hay que tomarse este medicamento como si fuera una chuchería, de hecho los expertos recomiendan que no se tome más de tres miligramos al día, ya que puede que el remedio, en este caso, sea peor que la enfermedad.

