El truco definitivo para hacer un bizcocho tierno y esponjoso

PRIMER TRUCO: BATIR MUCHO

Parte de la esponjosidad del bizcocho depende del batido de los huevos. Cuanto más batidos, mejor. Cuando nuestras abuelas se pasaban minutos y minutos batiendo sin parar era por algo. Nosotros ahora podemos servirnos de aparatos eléctricos para que no se nos canse el brazo, pero tienen que ser unas varillas, no vale el accesorio de batir. Si no, tocará ejercitar el brazo con las varillas manuales. Teniendo esto en cuenta, y respetando las cantidades de los ingredientes, podemos conseguir un resultado increíble.