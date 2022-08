Extensiones de pelo en la nariz y otras modas absurdas de Instagram

Extensiones de pelo en la nariz

Como ya habíamos adelantado, una de las modas absurdas de Instagram son las extensiones de pelo en la nariz. Es cierto que no es una moda peligrosa como, por ejemplo, la de intentar rodear la cintura con el brazo, pero sí que tenemos que admitir que es una moda que no tiene ni pies ni cabeza y es que, ¿Quién encuentra la belleza en los pelos, además falsos, de la nariz?

No sabemos exactamente quién fue la primera persona que decidió catalogar este acto como beauty, pero lo que sí tenemos claro es que de beuty tiene poco, por no decir nada. La cuestión es que la moda se ha extendido como la espuma y ahora muchas instagramers, ninguna española todavía, se colocan gustosamente estas extensiones de pelos en la nariz acompañando a un look currado de infarto.

Pero la cosa no acaba ahí y es que muchas incluso usan máscara de pestañas para potenciar el volumen del vello falso de la nariz y que parezca que tienen aún más extensiones. ¿Hasta dónde vamos a llegar?