Estos son los gatos más famosos de Instagram

Loki_the_sphynx

Este es sin duda uno de los gatos más famosos en la red social Instagram en los actuales momentos, no solo llama la atención por su particular raza, es un gato esfinge, sino por su particular humor. Loki tiene en los actuales momentos más de ciento cincuenta mil seguidores en la famosa red social.