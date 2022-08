Con este corte de pelo serás la envidia de todas tus amigas

Con la emoción de las vacaciones y las vibras del verano solemos decidir qué es el momento ideal para llevar un nuevo corte de pelo. Para muchas es una decisión que tienes consultar varias noches con la almohada, pero si en el momento que estás plenamente preparada para tomar la decisión no hay vuelta atrás. Pero: ¿Cuál es el corte que mejor me quedarás? Es una pregunta que pocos te pueden responder, debido a la infinidad de cortes y de estilos con los que puedes moldear tu cabeza. Pero no te preocupes, porque te vamos a ayudar contándote el corte de pelo que más va a triunfar este verano.

PIXIE: EL CORTE DE PELO DEL VERANO Un corte arriesgado, pero con el triunfarás este verano. Puede que para muchas esté vetado desde el primer momento, ya que consiste en perder las largas melenas, pero si te atreves a cambiar de look este es el corte que tienes que lucir. Corto por los lados y largo por arriba, en esto consistiría el look pixie, el cuál se ha popularizado entre las famosas desde Úrsula Corberó, una referente en cuanto a cortes de pelo arriesgados, hasta Carla Díaz, una de las protagonista de la famosa serie ‘Elite’. A continuación, te vamos a enseñar otras opciones para llevar este verano. Anterior

Siguiente