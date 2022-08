El truco para dejar crujientes las patatas fritas en cualquier receta

Las patatas fritas son uno de los alimentos preferidos de los chicos y los no tan chicos. Son sumamente sencillas de hacer, sin embargo, muchas veces no quedan crujientes, o por lo menos, no como uno quisiera. En este artículo te contaremos un truco para que logres conseguir la textura y el sabor cómo si estuvieran hechas en un restaurante de primer nivel. La idea es que no estén ni muy cocinadas, ni demasiado aceitosas, pero si súper crujientes. ¡Quédate y toma nota!

El secreto de las mejores patatas fritas está en los ingredientes Un truco sencillo para conseguir unas patatas fritas súper crujientes sería emplear una freidora, pero no todos disponen una en su hogar. Por este motivo, para lograr el mismo resultado se deben escoger ingredientes del primer nivel. De acuerdo a los especialistas, las mejores patatas para freír son las que maduran menos rápido, como las Agria, Bintje, Felix, Kennebec o Spunta. De igual modo, más allá del tipo de alimento, tendremos que elegir aquellas que tengan un bajo contenido en agua, almidón y azúcares. Anterior

