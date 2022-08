El equipo que querría fichar a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo podría regresar a su tierra

Lo que sí queda claro, es que Cristiano Ronaldo no continuará en el Manchester United. Ya el portugués le ha dado el no a los del Old Trafford, por lo que se prepara para cerrar su etapa como jugador rojo.

Le duele irse de su casa de toda la vida, pero el delantero de 37 años de edad quiere seguir en la élite y los ingleses no le han cumplido la promesa de ir a la UEFA Champions League. Existe la posibilidad de que se regrese a su país natal.