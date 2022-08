Las cosas más robadas en los restaurantes

Robar no está nada bien y, aún así, se sigue haciendo desde hace muchas décadas. España es uno de los países en los que más se roba de los hoteles, por ejemplo, no se suele dejar nada (muchas veces los clientes se llevan incluso las toallas). Es más muchos hoteles han decidido poner en la lista de precauciones a tener en cuenta que el robo de toallas se cargará a la tarjeta si no las encuentran en la habitación. Las muestras de geles no les importa, ya que están para usarlas, pero las toallas ya son otra cosa.

Ahora bien, ¿Qué es lo que más se roba en los restaurantes de España? Vamos a conocer a continuación las 10 cosas más robadas en el restaurante, algunas de estas cosas te sorprenderán. Ni te imaginas todo lo que es capaz de robar la gente (algunos simplemente por vicio).