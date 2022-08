En la televisión existen series malas que, aún así, consiguen hiptonizarte. Eso sí, este tipo de series, al final, terminan siendo suspendidas por H o por B, o bien porque la audiencia no es suficiente o bien porque la producción tiene un coste tan alto que no es posible seguir produciéndola porque no da beneficios, solo pérdidas.

A continuación vamos a conocer las peores series españolas que te hipnotizarán, series que, realmente, no sabes cómo se han llegado a producir. Así que atento a esta lista si no quieres quedarte sentado frente al televisor viendo series que, al final, terminarán aburriéndote. Eso sí, no están en Netflix.