Cómo quitar la arena de tu bañador favorito

¿A quién no le gusta un día de playa? A la gran mayoría le gusta disfrutar de un día de sol, mar y arena, bien sea para des estresarse de una jornada de trabajo o estudio, o sencillamente salir a disfrutar de un momento diferente. Esta es la opción que muchos toman para alejarse del ruidoso mundo habitual, sin embargo, hay una amiga que siempre está presente y acompaña en el lugar más insólito como tu bañador.

Se trata de la arena, en el siguiente articulo te contaremos como sacar a esta amiguita de tu bañador, además de otras informaciones curiosa de esta pieza de vestir.

¿Qué es un bañador?

Un bañador o también traje de baño, vestido de baño y malla, es una prenda de vestir usada por las personas para bañarse bien se en las piscinas, ríos y playas . Estas son usadas para cubrir de manera completa los genitales, se usa por pudor e incluso higiene en lugares públicos, con el pasar de los años ha sufrido muchos cambios en su forma, desde el vestido de seis piezas del siglo XIX, hasta el de dos.

¿Cómo es el bañador hoy en día?

Hoy en día existen varios modelos de bañadores sobe todo para las mujeres, pueden ser desde una pieza cubriendo de manera completa desde las ingles al pecho, dejando la espalda al descubierto. Hasta seguir al bikini que son dos piezas separadas, con el cual se expone el cuerpo más al sol y la arena.

Mientras que el bañador de hombre consiste en una sola pieza parecida a una bermuda, con la que tan solamente se cubre las ingles y parte de las piernas, Quedando al descubierto el vientre y la espalda, haciéndose regular el uso de dicha prenda en casi todo el mundo, esta prenda puede ser del tamaño que la persona prefiera.

¿El bañador se usa solamente en la playa?

No, el uso del bañador no es exclusivo para la playa o sitios similares, pues este es requerido su uso en la práctica de natación, donde incluso el tamaño del mismo es reducido. Esta no es la única disciplina deportiva donde es usada esta prenda se encuentra en el atletismo y la gimnasia, la variedad de esta prenda va desde calzones estrechos hasta las que dejan las nalgas al descubierto

¿Se puede quitar la arena del bañador?

El bañador es una prenda que habitualmente se usa para ir a la playa, y disfrutar de un día completo de mar, sol, así como de arena, y no es raro que esta última se introduzca dentro de esa prenda. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, el uso del traje de baño y el contacto con la sal del agua marina, la arena y el sol acaban deteriorando la respectiva prenda.

Lo cierto es que la arena se logra colar por cada poro de la tela, así como se queda pegada de los pies en la playa, molestando y causando en algunas personas picores, que derivaran en afecciones tales como: sarpullido, eccema, eritema solar. Así que es necesario sacar la misma del bañador, por lo cual no pierdas la esperanza de quitar esta molestia del interior de la prenda.

¿Hay trucos para sacar la arena del bañador?

Tal como hay trucos para quitarle la arena a las almejas antes de cocinarlas, hay algunos trucos que permiten quitar la arena del interior del bañador, recordemos que el estado en que se encuentre dicha prenda facilitara en gran medida esta labor. Así que no creas imposibles poder sacarla de donde se ha escondido prácticamente por así decirlo, tan solo sigue a continuación estos 5 truquillos.

Tener paciencia, la madre de todas las ciencias

Si quieres recuperar tu bañador de las garras de la arena, uno de los trucos más viejos es dejar que dicha prenda se seque por completo; lo cual facilitara la labor de extraerla. Por supuesto el éxito de este truco dependerá en su mayoría de la cantidad de arena que se introdujera por las costuras, la porosidad de la tela y que tan nuevo sea el mismo

Para sacar la arena sigue el estilo cenicienta

Si deseas sacar la arena de tu bañador, entonces aplica el estilo cenicienta, solo debes frotar, frotar y frotar, e incluso te puedes ayudar mejor con un cepillo. Para ello debes mantener la tela estirada, salvo aquellos hechos con licra, porque realizar esta actividad permitirá que la prenda se dañe sin recuperación alguna, entonces sería peor el remedio que la enfermedad.

Otra técnica para sacar la arena del bañador es la gimnasio gratis

Para lograr sacar la arena del bañador, te contamos sobre otra técnica asumida como el gimnasio gratis, el cual consiste en dejar que el bañador se seque como si fuera un muelle. Esto debe hacerse varias veces, algo similar a tener un par de medias algo sucias, porque acumulan todo el polvo de la habitación, siendo necesario golpearla varias veces para que el mismo salga.

Quitar la arena del bañador es poner en práctica las manitas

Para quitar la arena del bañador esta técnica resulta ser de la más rápida solución, solo que debes tener algunos conocimientos de costura. Se trata de descoser con sumo cuidado las costuras del mismo para así logró quitar toda, cuando se encuentre completamente seca para luego volver a coser.

La pócima milagrosa para quitar la arena del bañador

Resulta que una de las mejores acciones para lograr sacar la arena del bañador no requiere de esperar que el mismo seque, si no que se trata de una pócima milagrosa, la cual consiste en colocar en un envase agua y jabón líquido, o en su defecto detergente en polvo, para luego mantener sumergido esta pieza por alrededor de media hora como mínimo y una hora como máximo.

Transcurrido ese tiempo la arena quedara en el agua, solo deberás frotar, escurrir, voltear la pieza; y si aun así tiene arena, repetir la operación. Toma en cuenta que esto debería hacerse a mano porque la arena se acumularía en la lavadora pudiendo dañarla, por eso debe ser precavido.