Síntomas claros de que puedes sufrir cistitis

Si sientes molestias al orinar, incluso un poco de ardor, entonces es que has pillado una cistitis, o mejor dicho, la cistitis ye pilló a ti. Y no creas que es algo extraño poco frecuente, porque se trata de una de las infecciones más comunes, sobre todo en mujeres, y como la prevención es uno de los aspectos más importantes, tienes que atacarla desde temprano, para que no vayas a tener alguna complicación.

En el artículo de hoy hablaremos sobre esta dolencia común, qué es, sus causas, qué es lo que ocasiona y cómo podemos hacer para prevenirla y para tratarla, así que sólo te tomará unos cuantos minutos enterarte de todo lo que te conviene saber sobre la cistitis.