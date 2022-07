Sergio Ramos, David Bisbal, Iker Casillas y otros famosos españoles que la han liado en redes sociales

Las redes sociales las carga el diablo. Y si eres famoso y no te piensas dos veces el tuit antes de escribirlo, puedes meterte en un lío muy gordo. Y es que, a veces, habría que pensar dos veces las cosas antes de escribirlas. ‘La que he liado pollito’, debieron pensar Sergio Ramos, David Bisbal, Iker Casillas y otros famosos españoles que la liaron en redes sociales. Toma nota para que no se vuelva a repetir.

Para no caer en el error, lo principal sería aprender a utilizar estas herramientas, aunque es cierto que nadie nos ha explicado nunca cómo hacerlo. Y es que si algunas veces está mal confundirse en Twitter, otras veces es peor la forma de remediarlo. Te contamos anécdotas y situaciones curiosas que llevaron a sus protagonistas a liarla en Facebook, Twitter e Instagram.