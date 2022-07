El concursante de La Voz que ahora es presentador de televisión

No faltan aquellos que piensan que hoy en día aparecer en televisión no es tan impresionante como antaño. Hoy en día hay muchas alternativas, no solo en antena, sino también en redes sociales o en Internet, que pueden hacer que la fama se le resista e incluso a aquellos que tienen su momento de gloria en la pequeña pantalla (como por ejemplo pasando por La Voz).

Pero no siempre es así. Es verdad que la memoria de la televisión está repleta de estrellas del momento que, con los años o incluso los meses quedaron en nada, pero igualmente hay quienes logran aprovechar sus andanzas televisivas para forjarse una carrera. Eso fue precisamente lo que le sucedió a un concursante de La Voz.