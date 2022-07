Una prima vagabunda y otros secretos de la Reina Letizia

Parece que la Reina Letizia tiene algunos secretos ocultos. Bueno, ya muy ocultos no son porque dichos secretos salen a la luz cada dos por tres. Hoy vamos a descubrir algunos de los que han dado mucho de qué hablar, y no es para menos. Situaciones un tanto atípicas a las que la monarca ni se pronuncia.

Porque, como veremos a continuación, en todas las familias hay problemas. Por lo que en la de la Reina Letizia tampoco iba a ser menos. Muchos quieren tener una vida resulta por estar emparentados por la monarca y no, no siempre puede ser así. ¡Descubre todo lo que no sabías!.