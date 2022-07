Las 15 meteduras de pata de la Reina Letizia

Todos somos humanos, y todos metemos la pata de vez en cuando. Y la realeza no iba a ser una excepción. Hemos visto mucho en nuestro país: desde el “Perdón, me equivoqué”, hasta todo lo que tiene que ver con el caso Noos. Pero hoy solo hablaremos de esas meteduras de pata que cometió la actual monarca, la Reina Letizia, que pasarán a la historia en forma de perlas y anécdotas que cuanto menos demuestran su carácter fuerte y poco diplomático. Hemos recopilado 15 de ellas, algunas de sobra conocidas, otras… desde luego no tanto…

Todo el mundo se llevó una sorpresa cuando se anunció el compromiso de la periodista Letizia Ortiz con el por entonces Príncipe Felipe. No hubo rumores, ni fotografías que llevaran a pensar que el príncipe estaba a punto de casarse. Es por eso que cuando esta mujer pasó de ser la cara de los informativos, a ser la de la Familia Real, todo el mundo pensó que sería algo nuevo y fresco. Y es que entró con un fuerte carácter que probablemente no gustara a todo el mundo, sobre todo dentro de la Zarzuela. Prueba de ello fue cuando en la presentación oficial de su compromiso, ella estaba hablando, y Don Felipe interrumpió para aclarar algo. El resto nos lo conocemos: "déjame terminar", le dijo con una sonrisa. Los periodistas rieron la gracia, pero demostró que algo nuevo se avecinaba.

