Apps especiales para personas mayores

Entre las mejores cosas que nos ha permitido disfrutar la tecnología no se encuentran los teléfonos inteligentes. Tranquilízate, que no nos hemos vuelto locos, porque para nosotros, lo mejor no son los Smartphones, sino las aplicaciones que podemos utilizar desde nuestros dispositivos.

Como diría Steve Jobs, cualquiera puede fabricar un teléfono móvil que sirva para llamar y para enviar mensajes de texto. Lo que verdaderamente le va a interesar a los usuarios es lo demás que se pueda hacer con el dispositivo, las otras prestaciones que puedan agregarse, como escuchar música o buscar una dirección y para eso se crearon las apps o aplicaciones, para que realicen funciones por nosotros. ¿No es lo más genial de los smartphones?