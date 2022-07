Famosos trucos de magia revelados

La magia es un arte muy antiguo pues cuenta con más de 4000 años de historia, los magos e ilusionistas llevan milenios entreteniéndonos con sus sorprendentes trucos. Ya sea por la televisión, visitando un espectáculo o simplemente algún artista callejero, cualquiera de nosotros hemos visto alguna vez algún show de magia que nos ha dejado impresionados e incluso nos hemos estado rato dándole vueltas al coco y hasta cuestionándonos cómo pueden hacer cada uno de sus trucos de magia.

Desgraciadamente, si la magia existe, no es esta, todos estos trucos tienen su trampa y su explicación. Y aunque requieren de la habilidad de quien la ejecuta, no se trata de una fuerza superior, si no de ejercicios de lo más reflexionados.