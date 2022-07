TVE se carga a la presentadora del Benidorm Fest: su sustituta

La aire fresco de Eurovisión enamora a Mónica Naranjo

La cantante Mónica Narnajo. TEATRO ZORRILLA (Foto de ARCHIVO) 01/10/2016

“Para mí es un un verdadero placer presentar este año este festival. Estaba muy desencantada con Eurovisión, el año pasado estaba en México y nos volvimos a enamorar de Eurovisión y del acontecimiento más importante del mundo de la música en Europa” declaraba Mónica Naranjo en un videollamada, ya que desde hace unos años estaba totalmente desligada del universo de Eurovisión. No solo significa un nueva oportunidad para la artista, sino que vuelve a TVE después de cinco años, donde formaba parte del elenco de jurados de Operación Triunfo. Mónica se ha convertido en una de las artistas más mediáticas y más ligadas al mundo de la televisión con su participación en programas como ‘Tu cara me suena’, ‘Tu cara no me suena todavía’, ‘El número uno’ o ‘Pequeños gigantes’.