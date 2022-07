Tour de Francia: el truco de los ciclistas para soportar el calor

Los ciclistas buscan escapar del calor en el Tour de Francia

La competencia del Tour de Francia la gana el que más resistencia tenga. Ya que de por sí este evento de ciclismo es una prueba de fuego en la que solo los guerreros pueden salir airosos.

Y no es nada más el hecho de ganarle a los rivales, sino de hacerle frente a las condiciones climatológicas que en la mayoría de las veces no son favorables. Por lo menos en esta ola de calor, los atletas tienen que ingeniárselas para no morir en el intento.