Paella: el truco para congelarla si la has hecho caldosa y que no se note

La paella, un plato que se conserva muy bien en el congelador

Hasta hace un tiempo es probable que ni pensarás en congelar una paella, pues el temor a que perdiera su sabor o sus propiedades te impedían arriesgarte a hacerlo. En la actualidad, ya no es un secreto que en muchos restaurantes recurren al método de congelar alimentos y presentarlos como frescos en la mesa sin que nadie note que son recalentados.

En el caso de la paella, gracias a su divino y potente sabor, cuando se congela de la forma correcta y se elige la mejor técnica para recalentarla, puede incluso saber mejor que cuando está recién hecha. Eso sí, lo mejor es congelarla de acuerdo al término de la cocción que has hecho, para que así como en un restaurante, ni te percates de que es recalentada al comerla.

Si la paella la has preparado con mariscos puedes congelarla sin problema siempre y cuando no la dejes por largo tiempo en la nevera antes de decidir llevarla al congelador. Apenas esté a temperatura ambiente, guárdala en recipientes individuales de no más de 200 gramos de capacidad y congela para que inicie su proceso de conservación rápidamente.