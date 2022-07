Carmen Lomana: su cambio físico en más de 50 años

Hay gente por la que parece no pasar el tiempo. Es lo que sucede con la empresaria y televisiva Carmen Lomana, que a pesar de ser ya septuagenaria, puede presumir realmente de no aparentar la edad que tiene en verdad. Además, da la impresión de que la conocida mujer no solo intenta mantenerse “a la última” en lo que a su aspecto se refiere, sino también a nivel social.

Dicho de otra forma, es una asidua a las redes sociales, como tantos otros famosos que han encontrado en estas herramientas una manera de llegar a la gente de forma directa, e intentar seguir siendo conocidos entre el gran público.