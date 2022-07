Famosos que se han tatuado cosas horribles

Avril Lavigne

La cantante Avril Lavigne ha estado un tiempo apartada de la escena musical. Según parece, debido a una enfermedad, ha tenido que estar aleada de todo tipo de rutina para centrarse en su salud, que siempre es lo primordial. Pues bien, la cantante también se ha dejado ver con algún que otro tatuaje.

Sin duda, nos ha llamado la atención uno de ellos. Dicho tatuaje se encuentra en la zona de las costillas y no es la primera vez que la ropa deja claro lo que contiene. No se trata de ningún diseño complicado. La palabra ‘Fuck’ es la representante y protagonista del diseño en cuestión. Todos sabemos cómo podemos traducirla, así que, solo ella sabrá el porqué de haber elegido ese diseño y no otros muchos que, quizás, tenemos en mente.