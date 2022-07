Lubina a la sal: el tiempo y temperatura ideal para una de un kilo

Piérdele el miedo a la cocina

Salirse de la zona de confort es una de las tareas que tienes que hacer si deseas cocinar una lubina a la sal perfecta. El que no arriesga no gana, y posiblemente llevas tiempo pensando hacerla y no te habías animado. Pues, te contamos que es más fácil de lo que podías imaginarte.

Tan sólo tienes que seguir al pie de la letra nuestras recomendaciones, ya que en menos de lo que piensas, necesitarás sorprender a tus propios seres queridos. Y si tienes esta receta en tu lista de anotaciones, la verdad es que quedarás como un buen anfitrión si es que han llegado invitados a tu mesa.