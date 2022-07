Concursantes de ‘Operación Triunfo ‘que se largaron a ‘Tu cara me suena’

Edurne ganadora de la 3ª edición de Tu cara me suena

La cantante que se dio a conocer en la cuarta edición de Operación Triunfo en 2005 fue la primera concursante seleccionada por el programa de Antena 3. En OT quedó sexta de su edición en la que tuvo memorables actuaciones como These boots are made for walking, pero al salir del programa ha sido una de las cantantes que ha consolidado su carrera con infinidad de éxitos. Tras su paso por Tu cara me suena consiguió ganar el concurso en la final quedando por delante de Xuso Jones y de Melody. Interpretó diversos temas conquistando a la audiencia y al jurado. Cuenta con siete álbumes y ha representado a España en el Festival de Eurovision. Actualmente la artista forma parte del jurado de Got talent.