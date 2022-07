Aunque las imágenes de los famosos, que siempre solemos ver, son más que impecables no es todo oro lo que reluce. Porque si al resto de los mortales nos ocurre, a ellos también. No siempre salen estupendos en todas las instantáneas. En ocasiones, los imprevistos no entienden de celebrities o no.

Es por ello que hoy os presentamos una serie de fotos que los famosos no quieren que veas. Momentos únicos que también nos demuestran que son más reales de lo que podamos pensar. Así que, no te pierdas esta selección de imágenes donde las temáticas son muy variadas. ¡Lo que no les pase a ellos!.