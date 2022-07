Azúcar: Estos son los peligros para tus intestinos

Aunque todos sabemos que el azúcar añadida normalmente va a tener un efecto negativo, no sólo en la dentadura, sino a nivel del abdomen, por ello siempre nos estamos preocupando por no engordar, por la cantidad de azúcar que consumidos, pero el azúcar es un asunto que debe ser tomado de una forma más seria que esa, por otros efectos que le hace al organismo y que probablemente ignoramos porque no son visibles a simple vista.

¿Cuáles son los efectos no visibles del azúcar? Créenos cuando te decimos que son más dañinos de lo que puedes imaginarte, pues, para comenzar, el consumo de azúcar puede provocar graves molestias intestinales, así como otras severas alteraciones en el organismo. Probablemente te estés diciendo que un osito de gominola, un chocolate, un refresco o las ricas bollerías no nos harán daño si tomamos sólo una, pero la primera mentira es que nunca es una sola, y seguimos consumiéndolas en cantidades que no podemos controlar, porque sencillamente son adictivas, pero hay toda una lista de inconvenientes de salud que su consumo representa y te la vamos a contar. Anterior

Siguiente