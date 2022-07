Natillas de dos colores: el ingrediente que te ayudará a conseguirlas

Con fresas, chocolate, o tradicionales, las natillas forman parte del menú de dulcería tradicional más amado. Este postre, considerado como uno de los de convento, es apreciado por grandes y pequeños por igual y siempre cae perfecto como una merienda dulzona y deliciosa.

Si no has preparado jamás una natilla de dos colores, esta receta es definitivamente para ti; quédate a conocerla y descubre la delicia que te has perdido hasta ahora…