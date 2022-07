DaniLo y Naiala

El Gran Hermano 8 fue el de Naiala. Sin duda, vivió uno de los concursos más intensos. Pronto se hizo su grupo de amigos y otros, que no lo eran tanto como suele ocurrir. Pero entre todos ellos, estaba uno de los Dani´s que protagonizaron también dicha edición. En este caso era DaniLo quien rápidamente cayó en las redes de Naiala y viceversa. Una relación bastante intensa que llegó a culminar en uno de los mejores edredonings de Gran Hermano.

En esta edición había varias apartamentos, como luego vimos en otras, que se dividieron en dos casas. Pues bien, en una de ellas, la parejita no dudó en hacer su propio nido de amor. De tal manera que la cámara pudiera captar lo menos posible en sus encuentros nocturnos. Hicieron una especie de cabaña, aprovechando una cama de estilo semi-circular. Ya no había excusas para no dar rienda suelta a su pasión.