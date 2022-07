Latas de conserva: gusanos y otros insectos que te estás comiendo sin saberlo

Gusanos e insectos en su medida justa, según la FDA

La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dice que “es económicamente poco práctico cultivar, cosechar o procesar productos crudos que estén totalmente libres de defectos inevitables, no peligrosos y naturales”. Entonces, si bien no hay forma de deshacerse de todas las criaturas que podrían engancharse a lo largo de la cadena de procesamiento de alimentos, la FDA ha establecido normas para mantener los defectos de los alimentos al mínimo. Revisemos cuáles son. Seguro que lo estás comiendo y no lo sabías.