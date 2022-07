Wimbledon: Esto es lo que no les gusta a muchos tenistas

Wimbledon sigue siendo una auténtica caldera en donde las críticas llueven de un lado y otro. A los tenistas les dieron una puñalada por la espalda al no repartir puntos para el ranking mundial. Pero aparte de eso, les dieron la patada a los jugadores rusos y bielorrusos. Ahora hay otra polémica que no gusta en nada a los participantes y que empaña otra vez la fiesta deportiva que se desarrolla en All England Club.

El primero que se ha quejado es Nole La voz de Novak Djokovic tiene mucho peso en la Asociación Profesional de Tenis. El tenista serbio, y actual número tres del mundo, ha sido uno de los que se ha quejado en contra la organización del torneo de Grand Slam, debido a la forma en la que han planteado los compromisos. Un cabreo que no solamente es de él sino de muchos jugadores, quienes se han tenido que adaptar a condiciones nada favorables durante estos días de competencia. Anterior

