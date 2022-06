Queen, The Rolling Stones y otras bandas longevas que siguen en activo

¿Por qué unas bandas musicales se mantienen en el tiempo y otras no?

Realmente la respuesta a esta no es sencilla ni simple. Quizás la razón se encuentre en que no sólo se trata de una banda musical, sino que todos sus integrantes, en alguna medida, son verdaderos artistas y creadores en su instrumento, o que son capaces de crear canciones que son recordadas por siempre y se convierten en los que llamamos himnos.

Ese es el caso de Bandas como los Rolling Stones, que tienen canciones icónicas como ‘Simpathy for te Devil’, ‘Junping Jach Flash’, ‘Angie’, ‘You Can’t Always Get What You Want’, ‘Satisfacction’ o ’Paint In Black’ y no las estamos nombrando todas. Otra banda que ha permanecido en el tiempo, a pesar de la pérdida de su vocalista principal es Queen, y desde ‘Killer Queen’ no pararon de componer verdaderos himnos del rock, como ‘Under Presión’, ‘Love of My Life’, ‘We Will Rock You’, ‘Bohemian Rapsodhy’ y la mundialmente cantada ‘We Are The Champios’.