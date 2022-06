Tragedias en el rock: mitos de la música muertos antes de los 40

Bon Scott

A pesar de lo que muchos piensan, Bon Scott no fue el cantante original de AC/DC, entrando en el grupo en 1974 para sustituir al vocalista original, Dave Evans. En cualquier caso, sería con él con quien lograran sus primeros éxitos y grabaran discos tan míticos como Dirty Deeds Done Dirt Cheap o Highway to Hell.

Bon Scott falleció a los 33 años después de quedarse dormido tras una noche de fiesta, y ahogarse en su propio vómito. A pesar de ello, AC/DC no solo continuaron adelante con el inglés Brian Johnson, sino que su primer disco con él, Back in Black, ha llegado a convertirse en uno de los álbumes más vendidos de la historia.