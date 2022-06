Rayas rojas en el cuentakilómetros: esta es su verdadera utilidad

Los coches cada vez vienen con más funciones y artículos, los cuales muchos desconocemos su uso. Muchas veces, por no preguntar o no informarnos correctamente, tendemos a no prestarle atención a ciertas alertas y/o herramientas trascendentales de nuestro vehículo. Esto sucede muchas veces con las rayas rojas en el cuentakilómetros, las cuales tienen una función en particular.

En esta nota te contaremos cuál es la función de las rayas rojas en el cuentakilómetros y porque debes prestarle importancia.