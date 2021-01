¡A la basura! Jugadores que Koeman ‘desprecia’ en el Barcelona

El FC Barcelona se encuentra en una situación extraña, todo debido a los últimos resultados que ha cosechado y que despiertan la esperanza de una afición que quiere seguir soñando. Sin embargo, la realidad indica que la entidad catalana se mueve sin rumbo al no tener un presidente tras la renuncia del nefasto mandato de Josep Maria Bartomeu; que el equipo fue humillado la temporada pasada, al no ganar ningún título y al salir goleado de la Champions League por el Bayern Múnich con un sonrojarte 2-8; y que en esta campaña las irregularidades los han llevado a una situación en al que están muy alejados de la cima debido a sus malos resultados y su irregular juego. Ronald Koeman llegó para tratar de solucionar la papeleta, pero aunque ahora parece estar encontrando el camino, lo cierto es que no ha dado con la tecla exacta que funcione.

Justo en estos momentos, el entrenador neerlandés depende de las ganas con las que entre a jugar un Lionel Messi que aún no se sabe si continuará y cada vez se ve más cercana su salida debido a que el Barcelona no ha cambiado en prácticamente nada al equipo que no obtuvo nada hace solo unos meses. En ese sentido el nuevo estratega ha pedido cambios; no obstante, las dificultades económicas del club impidieron que se reforzara todo lo que quería, pero dentro de poco todo puede cambiar. Algunas salidas se pueden producir pronto y en ellas estaría metida la mano del técnico blaugrana, que tiene una lista de los jugadores con los que no cuenta en lo más mínimo.