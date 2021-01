Antena 3 no para de sorprender con sus apuestas. La realidad es que el grupo Atresmedia está apostando por concursos bastante novedosos que tienen como punto fuerte la música. Terminó ya la edición de Mask Singer, empezará La Voz y ahora surge un nuevo proyecto: Veo cómo cantas. Sin duda los talents musicales están arrasando en la parrilla del grupo de comunicación, y es por eso por lo que no dudan en volver a apostar por otro más. Aún no se sabe demasiado sobre Veo cómo cantas, pero lo que si sabemos es que los integrantes del programa son bastante potentes. Podremos contar con figuras como Ana Milán o Josie, también contaremos con Manel Fuentes como presentador.

Así pues, si quieres saber todo lo que se ha contado (hasta ahora) sobre el nuevo talent musical de Antena 3 Veo cómo cantas… ¡Quédate a descubrirlo con nosotros!