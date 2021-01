League of Legends sigue siendo uno de los títulos más jugados a nivel online y de eSports. Riot Games su compañía desarrolladora acaba de mostrar las novedades que irán llegando al título durante este año 2021. Una apuesta por el futuro en el que muchos jugadores estarán contentos. Y es que, como nada puede ser estático, llegan numerosos cambios hasta el MOBA más famoso del mundo. En este 2021 vas a poder disfrutar de muchas más formas de jugar en el universo de LoL.

Esta presentación tuvo lugar a través de una retransmisión online. Las medidas anti-covid no han permitido a Riot Games presentar como era habitual, mediante una gala, las novedades que llegaran a League of Legends durante este 2021. Lo que nos ha querido dejar claro el estudio desarrollador es que, en este año, tendremos muchas más formas de experimentar este maravilloso universo. Con ello, quieren atraer a nuevo público y hacer que los jugadores habituales sigan combatiendo entre ellos. Vamos a ver qué novedades nos traerá League of Legends para este año en curso.