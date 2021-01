¿Nunca te has preguntado si realmente limpias bien tu inodoro? Es probable que no lo hayas hecho bien durante todo este tiempo, y no es tu culpa, limpiar bien este espacio de tu casa no es una tarea sencilla como se suele imaginar.

Para evitar que proliferen algunas bacterias y así evites cualquier tipo de infecciones, es necesario que limpies de forma regular para que de esta forma mantengas la higiene de tu baño. Es por ello que con esta guía podrás aprender a limpiar tu inodoro de forma correcta con algunos métodos caseros.

Limpiar profundamente el inodoro

En el mercado existen una infinidad de productos que prometen una limpieza a fondo, pero suelen ser un poco costosos y además al estar fabricados con químicos pueden afectar tu salud. Es por ello que con estos métodos caseros podrás obtener los mismos resultados, pero sin afectar tu salud y además ahorrando unos cuantos billetes.

Para esto vas a necesitar los siguientes aditamentos:

Bicarbonato de sodio.

Vinagre blanco.

Agua.

Zumo de limón.

Sal.

Primer método: Bicarbonato y vinagre

Esta mezcla es bastante conocida por los especialistas de la limpieza, y bien merecido que tiene este reconcomiendo pues sus resultados son bastante buenos.

Para este método solo tendrás que añadir un abundante chorro de vinagre a la taza del inodoro y luego espolvorear por encima un poco de bicarbonato de sodio. Deja que actúe por unos minutos y después frota con ayuda de una escobilla, especialmente en las zonas con manchas de cal y mugre. Notarás de inmediato como queda impecable.

Y listo, así de fácil. También puedes añadir un poco de sal para obtener mejores resultados.

Segundo método: vinagre y zumo de limón

En caso de que la suciedad de tu inodoro se resista, puedes aplicar esta técnica para acabar con las manchas y la mugre más resistente.

Diluye un poco de vinagre con agua, asegúrate de que sea en partes iguales. Luego añade el zumo de limón la solución y mezcla. Agrega la mezcla al inodoro y procede a frotar con ayuda de una escobilla. Verás como esas manchas se desprenden fácilmente.

Ten cuidado en este paso ya que el ácido cítrico es un producto bastante contaminante, por lo cual es recomendable que cubras tus ojos y boca, además de proteger tus manos con guantes.

Tercer método: vinagre, zumo de limón y bicarbonato

Por último, pero no menos efectivo está el siguiente truco y con el cual podrás limpiar el fondo del inodoro con mucha facilidad y sin demasiado esfuerzo.

En un recipiente añade medio vaso de vinagre blanco junto a 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y un chorro de zumo de limón. Mezcla.

Añade esta solución a tu inodoro y deja que actúe por unos 5 minutos antes de frotar con ayuda de una escobilla

Y listo, notarás como quedará reluciente la superficie.

Con estos métodos podrás asegurarte de que tu inodoro quedará completamente limpio y desinfectado.

Consejos para limpiar tu inodoro

No necesitas ser un experto para saber que esta zona del baño acumula una gran cantidad de bacterias, que si bien la mayoría son inofensivas tampoco es un motivo para descuidar su higiene. Aunque tampoco es necesario que vivas limpiando tu baño todos los días para que el inodoro esté perfectamente limpio. Con estos consejos sabrás como lograrlo:

No solo debes limpiar solamente la taza, las zonas exteriores del inodoro también necesitan atención al momento de la limpieza.

Asegúrate de usar escobillas distintas para limpiar el exterior y el interior del inodoro, de esta manera las bacterias y la suciedad no se extenderán al resto de la pieza.

Si piensas usar productos químicos debes asegurarte de leer las indicaciones para aplicarlos correctamente y al mismo tiempo asegurarte que no te causaran alguna reacción alérgica.

La lejía es también una alternativa al momento de limpiar tu inodoro, y no solo funciona para desinfectar la zona interna de este ya que también puedes usarla para desinfectar toda la pieza. Pero si vas aplicar este producto debes asegurarte de tomar las medidas de seguridad adecuadas y de usar en pequeñas cantidades. Solo tendrás que dejar actuar y luego frotar las zonas manchadas con una escobilla para limpiar las manchas y los restos de suciedad.

No debes vivir en el baño para asegurarte de que esté perfectamente limpio, solo tendrás que aplicar una limpieza a fondo una vez a la semana o al menos cada 15 días. De esta forma asegurarás que tu baño esté libre de bacterias y suciedad acumulada.

Y por último, asegúrate siempre de tirar de la cadena cada vez que uses el inodoro, así evitarás la acumulación de suciedad.

¿Qué te han parecido estos métodos? ¿Ha quedado reluciente tu inodoro?