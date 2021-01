José Labrador

Lo último que hemos visto de Labrador, que cuenta actualmente con 34 años, fue su participación este pasado 2020 en una edición del reality La casa fuerte, de Telecinco. Entró en el programa de MTV como el ligón y el chulo de la edición, y lo demostraba con frases como “yo a Gandía Shore no he venido con la intención de enamorarme” y “con que mi madre me quiera, estoy contento”. Su personalidad caló en el público y fue uno de los grandes protagonistas de la edición con la explosiva relación que mantuvo con Ylenia Padilla.

Tras el programa participó como invitado especial en un par de temporadas del programa Super Shore, el reality de MTV que englobaba a varios de los participantes de los diferentes “Shore” del mundo. También participó en Supervivientes junto a Arantxa Bustos, compañera en Gandía Shore, aunque fueron los primeros expulsados.

Sin embargo, esto le sirvió para convertirse en uno de los personajes recurrentes del universo de los programas del corazón de Mediaset, pasando por Mujeres, hombres y viceversa, donde ha tenido relaciones que le han mantenido en el candelero.