Nuevo mes y nuevos peces llenan los ríos de Animal Crossing: New Horizons. El título que salió en plena pandemia, sigue descubriendo peces nuevos. Y es que hasta que no cumpla un año en el mercado, se seguirán descubriendo nuevas criaturas tanto de agua dulce como de agua salada. En este enero son 28 los peces que vais a poder pescar. Bien es cierto que algunos ya hasta marzo o hasta verano, ya no podrán pescarse, pero hay que aprovechar si quieres terminar el acuario del museo. Y es que allí se almacenan todos los peces que pescas.

En Animal Crossing: New Horizons vivimos una vida paralela a la real. Ha sido el título con más copias vendidas para Nintendo Switch desde su lanzamiento. En este título podemos pescar peces y cazar bichos. Estos se van renovando cada mes. Hay algunos que se pueden mantener de un mes a otro, pero entre diciembre y enero son muchos los que cambian. Hazte con varias cañas de pescar y vete al río, al lago y al mar y ponte a pescar a estas criaturas. Vamos a descubrir a qué peces podrás pescar para tu acuario este enero.