Ryan Gravenberch, el mediocentro prometedor del Amsterdamsche Football Club Ajax, nombrado simplemente en el ámbito deportivo como el Ajax de Ámsterdam, de la Eredivisie, también conocida por algunos fanáticos como División de Honor de los Países Bajos, es el nombre del siguiente objetivo del director técnico del Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España, Ronald Koeman, para el cierre de este mercado de fichajes de invierno, período en el que el neerlandés espera reforzar su plantilla con jugadores que sí puedan rendir, para de esta manera, poder levantar cualquier trofeo en esta temporada 2020/21, la cual ha sido terrorífica para ellos en todos los sentidos, desde el punto de vista económico hasta el deportivo.

El estratega nacido en Zaandam, una ciudad en la provincia de Holanda Septentrional de los Países Bajos, quien figura en los libros de historia de esta disciplina como el defensa más goleador de todo el mundo, tras anotar 253 goles en 535 partidos, sabe que en LaLiga Santander no marcha nada bien: nueve encuentros ganados, cuatro empates y mismo número en derrotas, ubicándoles en la cuarta casilla de la tabla de clasificaciones con 31 puntos, por lo que necesita de forma obligatoria jugadores que puedan reforzar la plantilla blaugrana lo más rápido posible, sobre todo, antes de otra segura debacle como la que les tocó vivir el año pasado en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania.

Seguramente, Ronald Koeman, director técnico del Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España, ha entendido que debe mejorar cuanto antes sus resultados, ya que él se encuentra en estos momentos en la cuerda floja y puede que el siguiente presidente, el cual será elegido dentro de unas semanas, no quiera renovarle para la próxima campaña, así que no le queda más que sacar al equipo hacia adelante y tratar de cerrar este curso deportivo de la mejor manera posible, sin embargo, él dejará muy en claro que no podrán reclamarle a final de año si no le ayudaron a adquirir a los jugadores que tanto necesitaba para su sistema.

Imagen referencial

El entrenador del plantel del mítico Camp Nou no está nada feliz con su fracaso en poder comprar en el mercado de fichajes de verano a jugadores de talla y amplia experiencia como lo son el extremo izquierdo estrella del Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia, Memphis Depay, y el centrocampista determinante del Liverpool Football Club de la Premier League de Inglaterra que dirige el respetado Jürgen Klopp, Georginio Wijnaldum, y le ha tocado aceptar que el combinado blaugrana no se encuentra en las condiciones económicas para poder sacar hacia adelante esas transferencias, aunque no se quedará con los brazos cruzados y habría solicitado cuanto antes la llegada de un futbolista neerlandés que juega en la demarcación de centrocampista y que ha logrado llamar poderosamente su atención.

Tras enterarse de la situación con respecto a la posible alta que daría el Fútbol Club Barcelona a finales de este mercado de fichajes de invierno, el diario Qué! ha consultado a una fuente anónima dentro de las filas de la institución veintiséis veces monarca de la Primera División de España, quien comentó que el director técnico del equipo culé, Ronald Koeman, estaría tras los pasos de un compatriota, el cual podría terminar combinándose perfectamente con Frenkie de Jong y asociándose para marcar una línea fuerte en esa zona del campo. “Algo se ha hablado sobre eso. Todavía no han dado el visto bueno porque ni siquiera ha llegado la nueva junta directiva, así que solamente nos queda esperar. Tengo entendido que no es tan costoso, es lo único que sé”, comentó el trabajador a este prestigioso medio de comunicación.

Imagen referencial

Pues la posible adquisición que el conjunto cinco veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, llevaría a cabo a finales de este mercado de fichajes de invierno sería nada más y nada menos que el mediocentro estrella del Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie de los Países Bajos, Ryan Gravenberch, quien ha encontrado la manera de llamar poderosamente la atención del estratega neerlandés con su increíble talento con la esférica y por su precio relativamente económico, el cual rondaría una cifra extremadamente asequible para la situación actual de las arcas blaugranas, cuyos ingresos se han visto brutalmente afectados por la pandemia del coronavirus.

Aparentemente, el director técnico del cuadro azulgrana, Ronald Koeman, le habría dejado muy en claro a la junta gestora que preside Carles Tusquets que, apenas se den los resultados de los venideros comicios, él irá a exigirle al nuevo mandamás el rápido fichaje del jugador de 18 años de edad oriundo de Amsterdam, la capital de los Países Bajos, el cual no les costaría más de 25 millones de euros, un coste perfecto e idóneo, debido a que Ryan Gravenberch podría convertirse en otro de esos futbolistas jóvenes que formaría parte de la nueva generación del Fútbol Club Barcelona que sacaría de las oscuridad al equipo y le llevaría hacia adelante.

Imagen referencial

De momento, se ha escuchado que el Ajax de Ámsterdam aceptaría esos 25 millones de euros que el conjunto azulgrana les ofrecería por los servicios del centrocampista Ryan Gravenberch en el cierre de este mercado de fichajes de invierno, sin embargo, el plantel neerlandés no se las colocará tan fácil y, es por ello, que les pedirían al menos 8 millones de euros en variables por objetivos personales cumplidos, los cuales deberían pagar antes del término del primer posible contrato que el jugador firme con ellos, significando un lapso de tiempo más que perfecto, ya que no les exigiría un pago en un tiempo no mayor a doce meses.

Aunado a esto, Ryan Gravenberch estaría más que complacido en formar parte de las filas del Fútbol Club Barcelona que dirige Ronald Koeman, debido a que este cambio de aires significaría para él un salto enorme en su carrera profesional, sacándole de un equipo élite de una liga no tan competitiva hacia uno que anualmente lucha por levantar el trofeo de la Primera División de España, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de la UEFA, así que la mesa estaría más que servida para que el jugador de 18 años de edad llegue el Camp Nou.