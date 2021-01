Sergio Ramos no es el único: futbolistas que han tenido bronca con Florentino Pérez

Los desencuentros con Sergio Ramos desquebrajaron la relación del jugador con Florentino Pérez

La relación entre Sergio Ramos y Florentino Pérez ha atravesado por momentos de todo tipo. Algunos gloriosos, como el abrazo que se pegaron en Lisboa tras ganar la Décima y marcar el capitán uno de los goles más importantes de la historia del Real Madrid.

Y otros más complejos, como los difíciles procesos de negociación para renovar su contrato: julio de 2017, 2019, 2021… que apunto estuvieron de acabar con Sergio en el Manchester United. Son en total 16 años de amor… y más de dos y tres desencuentros. El primero de ellos llegó en 2013, en la última etapa de Mourinho.

Por aquel entonces, Sergio Ramos le dejó claro a Florentino Pérez que si no se iba el entrenador luso habría desbandada de jugadores. Al final, Mourinho se fue, pero al presidente blanco no le gustó la actitud de Ramos. Menos le gustó en 2015 lo que hizo Sergio Ramos que tras ser el héroe de la Décima esperaba una renovación que no llegaba. Ahí, apareció el Manchester United con una oferta que fue presentada al club por el propio Ramos y su hermano. Al final, el Madrid renovó al central.

La gota que colmó el vaso de los encontronazos entre ambos fue el pasado 2019. Ahí todo se resquebrajó. Después de caer ante el Ajax en Champions con el jugador en el palco tras haber forzado la amarilla en la ida y grabando un documental, Florentino Pérez, reprochó al capitán las vacaciones que había tenido la plantilla tras caer ante el Girona y eso enfadó a Sergio. “Eso no es así, presi”, contestó el capitán, que puso en duda la confección de la plantilla tras la marcha de Cristiano y diciendo que él se marchaba del Real Madrid en cuanto le liquidara su contrato.