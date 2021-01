En el Real Madrid hay un hecho que asusta más cada cada día que pasa. Y es que Sergio Ramos, desde el día 1 de enero y después de 16 temporadas en el conjunto blanco, es libre para negociar su contrato para la próxima temporada con cualquier equipo del mundo. Lo que el fantasma de las negociaciones merengues ya asoma por la cabeza del Real Madrid, con el claro ejemplo de Cristiano Ronaldo: nadie pensaba en su salida, y finalmente ocurrió.

La negociación del futbolista no pasa por un momento mejor. De hecho, a estas alturas, el defensa y Florentino Pérez no logran avanzar, y su renovación está estancada. Por ello, es más que evidente del interés de varios equipos por hacerse con el sevillano. El PSG, del que van en firme, es el mejor postulante, pero hay más. Además, con el Mundial de Qatar en el horizonte, el central querría seguir jugando en la élite para no desaparecer de los planes de Luis Enrique. Conocemos las opciones que baraja el ‘4’.