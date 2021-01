EL DESAYUNO TIENE QUE SER LA COMIDA MÁS IMPORTANTE DEL DÍA

No sirve de nada que estés haciendo dieta y no desayunes porque te piensas que vas a perder más peso de este modo. El desayuno es la comida más importante del día y es que sirve para activar el metabolismo y aporta energía para todo la jornada.

El desayuno debe ser rico en proteínas para que el organismo las asimile bien y así, el metabolismo se acelere y favorezca la pérdida de peso. Además, de esta manera no tendrás tanta hambre a lo largo del día y podrás evitar picar entre horas hasta que llegue la hora de la comida o la cena.

O si no recuerda el famoso dicho “desayuna como un rey, come con un príncipe y cena como un mendigo”. Es muy importante que sigas este aspecto de la dieta a rajatabla, ya que te ayudará a consumir calorías durante todo el día y así el cuerpo no te exigirá que hagas deporte para perder peso.