Rocío Amar pasa de Jesé y se marcha con otro ex del Madrid

La ex pretendienta del popular programa de citas producido por Bulldog TV en el que una serie de participantes intentan conquistar al tronista o a la tronista, ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, también identificado simplemente por las siglas MyHyV, Rocío Amar, se ha hecho tendencia en los últimos días luego de conocerse que superó su extraña relación con el ex jugador del París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, Jesé Rodríguez Ruiz, para encaminarse hacia una nueva historia de romance con otro ex integrante del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, quien intentaría a capa y espada llevarla a la verdadera felicidad terrenal.

Si bien es cierto que esta estrella de realities ha podido establecer diversas relaciones amorosas con los deportistas más millonarios e interesantes de la actualidad, pues parece que ninguno logró marcarle tanto como el atacante oriundo de Las Palmas, la capital de Gran Canaria, una de las Islas Canarias de España, la cual se encuentra al noroeste de África, y vaya que se ha podido comprobar a través de las diferentes declaraciones que ella ha dado sobre el ex jugador del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA.

Imagen extraída de Internet

Pues el hombre encargado de ayudarle a superar su anterior situación con Jesé Rodríguez Ruiz sería nada más y nada menos que el delantero centro del Unionistas de Salamanca Club de Fútbol que milita en Segunda División “B”, Diego Hernández Luengo, mejor conocido como Diego Hernández, quien ya había tenido una relación con ella y decidió darse otra oportunidad, o al menos así lo demostró mediante una historia de Instagram, donde se le ve muy acaramelado con ella mientras posan ante la cámara, la cual seguramente terminó siendo testigo del probable beso que estos dos se habrán dado.