Las opciones de Zidane si Lucas Vázquez se marcha

El director técnico del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, una de las instituciones más poderosas, influyentes y ganadoras en toda la historia del balompié, Zinedine Yazid Zidane, mejor conocido en el ámbito deportivo como Zinedine Zidane o simplemente como Zidane, se encontraría en graves aprietos luego de enterarse que el extremo derecho Lucas Vázquez ha rechazado la primera oferta de renovación de contrato que le ha hecho la junta directiva de ‘La Casa Blanca’, debido a que podría terminar perdiéndole a final del venidero mes de junio, momento en el que finaliza su vínculo con el combinado del teatro de La Castellana.

“El míster está en alerta roja luego de conocer la respuesta de Lucas Vázquez. Jamás imaginó que él también haría las cosas tan difíciles con el tema de su renovación. Sabe que él ha sido un jugador fundamental en esta primera parte de la temporada, ya que cubrió muy bien las bajas de Dani Carvajal y de Álvaro Odriozola en el lateral derecho. A primera instancia, se le ofreció ampliar su contrato por tres temporadas y una reducción salarial de un 10%, pero él terminó diciendo que no. Nada está escrito y ahora hay qué esperar a que las dos partes sigan negociando”, indicó a este prestigioso portal web de noticias una fuente dentro del cuadro de Chamartín, quien accedió a hablar con el diario Qué! solamente si era dejada en condición de anonimato.

Si bien es cierto que Zinedine Zidane se ha caracterizado por ser un director técnico que sabe resolver las situaciones más complejas que se le han presentado a lo largo de los años en el Real Madrid Club de Fútbol de LaLiga Santander, máxima categoría del balompié español, gracias a la experiencia que le respalda desde hace mucho tiempo, pues parece que en esta ocasión todo se le ha terminado poniendo cuesta arriba al estratega oriundo de Marsella, una ciudad portuaria del sur de Francia, capital del departamento de Bocas del Ródano y de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, debido a que la negativa de Lucas Vázquez para firmar la extensión de su contrato le ha tomado totalmente por sorpresa.

Claramente, el entrenador del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, entiende que ciertos jugadores deberán quedarse en el plantel del mítico Estadio Santiago Bernabéu para la temporada 2021/22, campaña en la que esperan comenzar a marcar su hegemonía en las diversas competiciones en las que participan, si quieren tener profundidad en su banquillo y contar con hombres que sí puedan darles garantías en las diferentes zonas del campo, para que de esta manera, no tener que vivir los inconvenientes de este año, en el que muchos de sus jugadores han pasado por la lista de lesionados, condicionando de esta forma unos cuantos de sus resultados.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida por sus siglas FIFA, la institución encargada de gobernar a las federaciones de fútbol en todo el planeta, establece que cualquier jugador al estar dentro de los últimos seis meses de contrato tiene la posibilidad de negociar con otros clubes y, en caso de salir a la perfección su acuerdo con éste, podrá marcharse, de manera low cost, al término de su vínculo actual sin ningún tipo de inconvenientes, siempre y cuando que ningún punto interfiera con el correcto cumplimiento del contrato aún existente; quedando muy en claro que esta ley, lógicamente, podría terminar dejando a Zinedine Zidane sin Lucas Vázquez si él decide firmar con otro equipo, por lo que el galo ya tendría en mente a unas cuantas opciones para sustituirle en el venidero mes de julio si el atacante español decide irse.

Pues el principal nombre que ha sonado para reemplazar a Lucas Vázquez, en caso que no quiera firmar la renovación de su contrato, sería nada más y nada menos que el del mediocentro ofensivo estrella que milita en condición de cedido en la Associazione Calcio Milan de la Serie A de Italia, Brahim Díaz, quien ha logrado ganarse un puesto en el cuadro rossonero dirigido por Stefano Pioli, a quien ha dejado con la boca totalmente abierta, tras destacar fuertemente por encima de muchos jugadores que sí pertenecen a ese equipo y posicionarse como uno de los integrantes más fundamentales en la plantilla del líder de la Primera División de ese país.

Y la otra opción del director técnico del Real Madrid Club de Fútbol, Zinedine Zidane, para reemplazar a Lucas Vázquez si decide no renovar su contrato y marcharse como agente libre al término del próximo mes de junio vendría siendo el extremo derecho que se encuentra en las filas del Villarreal Club de Fútbol por préstamo, Takefusa Kubo, quien no ha logrado tener la continuidad que tanto esperaba en el combinado dirigido por Unai Emery y necesita urgentemente de minutos, para que de esta manera, su progresión no termine siendo destruida, al igual como le está sucediendo a su valor de mercado, el cual pasó de 30 millones de euros a 20, según el portal web especializado en transferencias Transfermarkt.