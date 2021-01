Está nevando fuerte en Madrid pero la nieve no te va a impedir poder salir a disfrutar del aire limpio. Eso sí, siempre con prudencia. Te vamos a proponer algunos planes de fin de semana para poder hacer en familia. También los hay ideales para niños o para parejas. Por planes que no quede, por eso, te traemos estas 7 opciones. Y es que, a pesar de que ha nevado y no debes coger el coche, siempre puedes acercarte dando un paseo o usar el transporte público. Con esta ola de frío que tenemos encima, seguro que no está muy transitado y podrás disfrutar de tus planes con total tranquilidad.

Y también tenemos en cuenta la seguridad. Todos estos 7 planes que te proponemos desde QUÉ! Son totalmente seguros y están certificado para hacerse sin agobios y sin aglomeraciones. Son planes anticovid. Esto, en estos días, es algo imprescindible. Y es que con la nueva cepa del virus puedes contagiarte, pero estas propuestas están hechas o al aire libre o en espacios muy bien acondicionados y con aforo limitado. Para los fans de los dinosaurios, de los Beatles o de cualquier otra cosa, apunta porque aquí te dejamos 7 planes para un fin de semana en Madrid. Y sin quitarte tu mascarilla.