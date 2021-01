La aplicación de mensajería instantánea del mundo por excelencia, WhatsApp, no ha dejado de presentar cambios de cara a este 2021 que comienza. La cuestión es que para sorpresa de muchos, la opción de poner un vídeo directamente desde YouTube en nuestro estado de WhatsApp no es una de ellas. Las llamadas stories llegaron al conocimiento mundial en Instagram, aunque empezaron en Snapchat, y de ahí se propagaron a las demás redes sociales incluida WhatsApp. Si eres de esos melómanos empedernidos, como lo es el que escribe estas líneas, y ya no sabes con qué llenar tus estados, en este artículo vamos a enseñarte cómo puedes poner un vídeo de YouTube en tu estado de WhatsApp.

De hecho, vamos a enseñarte varias formas de hacerlo, lo cual viene muy bien si queremos compartir algún tipo de contenido propio y promocionarlo entre nuestros contactos mas cercanos.

Veamos cómo hacerlo: