La edición 8 de Tu cara me suena nos ha dado momentos increíbles. El programa ya se ha fidelizado dentro de la cadena y es que su formato es tan especial que deja auténticamente enganchada a la audiencia. No sólo cuentan con un presentador, unos jurados y unos concursantes fantásticos, sino también con un equipo de caracterización que nos dejan a todos totalmente atónitos. Pese a que sabemos a la perfección que no es fácil clavar una imitación, gala tras gala los famosos nos terminan sorprendiendo. Pero no sólo para bien, porque también hay que reconocer que existen actuaciones espantosas que son merecedoras de un mismísimo 0 por parte del jurado.

Así pues, si te has perdido alguna gala o quieres que te recordemos las actuaciones más penosas de los famosos en Tu cara me suena edición 8… Quédate con nosotros leyendo este artículo, porque desde luego que no tiene desperdicio…