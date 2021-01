No ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que, aquí en el diario, hablamos sobre algún videojuego y sus respectivas adaptaciones. Recuerdo además que, personalmente, una de las adaptaciones sobre las que escribí era sobre la esperadísima The Last of Us, que verá la luz en el catálogo de la plataforma de HBO. Una saga que, tanto la primera entrega como su reciente secuela, se han hecho con el premio anual al mejor videojuego en The Game Award for Game of the Year.

Aquí hablamos de series. Y puedo llegar a entenderte cuando dices que adaptar un videojuego a la gran pantalla no es la mejor idea del mundo. Algo en lo que no confías. Puede que incluso a mí me pase, teniendo en cuenta las muchas adaptaciones de que se han llevado al cine, y que no han funcionado tan bien como se esperaba. O incluso grandes sagas como aquella película Assassin’s Creed, en la que personajes que trabajan para el propio equipo de la producción quedaron muy disgustados durante el proceso.

Y ya que mencionamos Assassin’s Creed, más pronto que tarde volveremos a disfrutar de una nueva entrega. Muy especial a la par que peculiar. Porque no, no será en videojuego. Pero tampoco en formato de largometraje. Será, efectivamente, en formato de serie. Y su aterrizaje se producirá en Netflix. Pero aún no tiene fecha de estreno determinada. Y es muy poca la información ofrecida. Igual, al ser sinceros contigo, estamos poniéndote los dientes largos. Así que toma esto a modo de disculpa: aquí tienes un recopilatorio de 7 series y películas sobre videojuegos, que puedes ver en Netflix.