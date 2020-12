En el mes de septiembre del año 2019, la novena temporada de la serie American Horror Story, llamada 1984, llegaba a nuestro país. La novena temporada del serial de terror creado por Ryan Murphy, y emitida en la cadena Fox. Una de las producciones de terror más populares y premiadas de los últimos años, que rompía con todas las entregas anteriores para centrarse en un asesino llamado Mr. Jigles, visto en la quinta temporada por primera vez. Un personaje inspirado en un asesino real, que pronto llegará a Netflix. Pero, como siempre, todo a su debido tiempo.

Mr. Jigles aparecía en American Horror Story desmaterializado, como un fantasma. En el Hotel Cortez, mientras bailaba junto a otros asesinos como Aileen Wuornos y John Wayne Gacy. No era ni más ni menos que el mismo Richard Ramírez, el merodeador nocturno, el asesino en serie. Y que muy pronto llega a Netflix. Pero, ¿cómo lo hará?

Pues Richard Ramírez aterrizará en la plataforma a través de una docuserie que se estrena el próximo día 13 de enero. Y que, de manera oficial, ya tiene su primer tráiler y el póster que encabezará el proyecto. Así es Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, la nueva docuserie de Netflix.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, la nueva docuserie de Netflix

“Todo el mundo mantenía las ventanas abiertas y él se estaba metiendo por las ventanas. Así que, hasta el día de hoy en Los Ángeles, cuando conduces, es por eso que hay rejas en las ventanas. Las víctimas tenían entre 6 y 82 años. Hombres, mujeres y niños. Las armas homicidas eran tremendamente diferentes. Había pistolas, cuchillos, martillos y grilletes. Había un sentimiento de que, quienquiera que fueras, cualquiera podía ser una víctima y cualquiera podría ser el siguiente”.

Tiller Russell es el director de Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, la nueva mini docuserie de Netflix. La anterior cita corresponde a la respuesta que dio en la revista People sobre este nuevo proyecto. Que llegará a nuestras pequeñas y medianas pantallas a partir del próximo 13 de enero.

Ambientación de Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, en Netflix

La nueva docuserie de Netflix está ambientada en el nebuloso telón de fondo de la ciudad de Los Ángeles, en la década de los años ochenta. Una miniserie dividida en cuatro partes, que cuenta la historia de uno de los asesinos en serie más notorios en la historia de Estados Unidos.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, de Netflix, está contada desde la perspectiva de los dos detectives del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Los dos detectives que se encargaron de seguirlo, así como también algunas de las víctimas que lograron escapar de su ira.

Comenzando en el año 1984, y alcanzando un crescendo en el verano de 1985, la juerga de Ramírez se extendió por todo el estado de California. Y es cierto que esta no es la primera vez que la historia de Ramírez, de una u otra forma, aparece en pantalla. Como veíamos en la introducción, con American Horror Story. Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, la nueva apuesta de Netflix, será la producción que lo recoja de manera más completa.

Un asesino icónico en una ciudad icónica

El mencionado cineasta, Tiller Russell, conocido por otras obras como The Last Rites of Ransom Pride (2010) u Operation Odessa (2018), no trabajará solo en la nueva apuesta de Netflix. De hecho, Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer fue un trabajo que comenzó Tim Walsh, cuando le propuso la idea a su socio. Tras haber conocido a uno de los detectives que trabajó en el caso original.

Más adelante, el equipo se reunió con el ex teniente del alguacil del condado de Los Ángeles, Gil Carrillo. Que fue uno de los dos investigadores principales en el caso de El merodeador de la noche, junto con el legendario detective de homicidios, el sargento Frank Salerno.

“Era un personaje fascinante que me estaba contando esta historia icónica sobre un asesino icónico en una ciudad icónica. Me pareció una oportunidad increíble para hacer un retrato de Los Ángeles junto con esta apasionante e intensa historia de este notorio asesino en serie”.

Netflix apuesta por un aura distinta de cine negro

En Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, la nueva docuserie de Netflix, conoceremos la historia del asesino. Ricardo Leyva Muñoz Ramírez nace en El Paso, en el Estado de Texas, en el año 1960. Si bien se le conoce como Richard Ramirez, su identidad como The Night Stalker (el merodeador de la noche) es inconfundible. Asesino en serie que llegó a arrebatarle la vida a 14 personas en la icónica ciudad mencionada.

Richard nació fruto de un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre les propinaba palizas a todos sus hijos, pero en especial a él. No solo marcado por aquellos hechos. También por las relaciones con su primo: un Boina Verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Quien, con orgullo, le mostraba al joven numerosas fotografías en las que salía cometiendo crímenes de lesa humanidad. Además de aparecer violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. También presente cuando su propio primo asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión.

Unos antecedentes sumados a su expediente conflictivo. Robando y consumiendo drogas desde los 9 años de edad. Una historia que conoceremos de manera completa en Netflix, a partir del 13 de enero. “Existe esta asombrosa tradición negra de Los Ángeles que se remonta a Dashiell Hammett y Raymond Chandler, hasta historias contemporáneas, como la película de Tarantino Once Upon a Time … In Hollywood”.